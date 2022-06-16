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  4. Десантники знищили зі «Стугни» російські бойові машини (відео)
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    Події в Україні

    Десантники знищили зі «Стугни» російські бойові машини (відео)

    Десантники знищили зі «Стугни» російські бойові машини (відео)
    фото з відкритих джерел

    Дві ворожі БМП спалили воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади

    Житомирські десантники знищили дві БМП-2 російських окупантів. Відео оприлюднили Десантно-штурмові війська ЗСУ.

    «На відео зафіксовано як воїни-протитанкісти 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України майстерно застосовують вітчизняний ПТРК «Стугна-П» та феєрично спалюють дві ворожі бойові машини піхоти БМП-2», – йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що воїни Сил спеціальних операцій України замінували і підірвали на Луганщині понтонний міст, який загарбники звели для форсування річки.

    На сторінці тероборони «Азов» опублікували відео, як воїни з Дніпра та Кривого Рога знищили штаб орків на Херсонщині.

    Крім цього, на напрямку Єгорівка – Шевченко українські воїни виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Десантники знищили зі «Стугни» російські бойові машини (відео)