Десантники знищили зі «Стугни» російські бойові машини (відео)

Дві ворожі БМП спалили воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади

Житомирські десантники знищили дві БМП-2 російських окупантів. Відео оприлюднили Десантно-штурмові війська ЗСУ.

«На відео зафіксовано як воїни-протитанкісти 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України майстерно застосовують вітчизняний ПТРК «Стугна-П» та феєрично спалюють дві ворожі бойові машини піхоти БМП-2», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що воїни Сил спеціальних операцій України замінували і підірвали на Луганщині понтонний міст, який загарбники звели для форсування річки.

На сторінці тероборони «Азов» опублікували відео, як воїни з Дніпра та Кривого Рога знищили штаб орків на Херсонщині.

Крім цього, на напрямку Єгорівка – Шевченко українські воїни виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника.