Десантники знищили зі «Стугни» російські бойові машини (відео)
Дві ворожі БМП спалили воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади
Житомирські десантники знищили дві БМП-2 російських окупантів. Відео оприлюднили Десантно-штурмові війська ЗСУ.
«На відео зафіксовано як воїни-протитанкісти 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України майстерно застосовують вітчизняний ПТРК «Стугна-П» та феєрично спалюють дві ворожі бойові машини піхоти БМП-2», – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що воїни Сил спеціальних операцій України замінували і підірвали на Луганщині понтонний міст, який загарбники звели для форсування річки.
На сторінці тероборони «Азов» опублікували відео, як воїни з Дніпра та Кривого Рога знищили штаб орків на Херсонщині.
Крім цього, на напрямку Єгорівка – Шевченко українські воїни виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника.