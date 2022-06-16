На півдні ЗСУ знищили окупантів та склад боєприпасів

Загарбники продовжують вдаватися до мародерства й викрадення місцевих жителів

Збройні сили України на півдні знищили 14 російських військових, сім одиниць броньованої та автомобільної техніки та склад боєприпасів російської федерації. Про це повідомляє оперативне командування «Південь» у Facebook.

«Нашими підрозділами влучно вражено 14 рашистів, сім одиниць броньованої та автомобільної техніки та склад боєприпасів», – йдеться у повідомленні.

Cтаном на 13:00 16 червня російські війська продовжують оборонятися, використовуючи укріплені позиції другого та третього рубежів оборони.

«Скутий контрнаступальними діями українських захисників ворог не має можливості активно протидіяти, застосовує тактику контрбатарейної боротьби, обстрілює українські позиції та мирні населені пункти в тилу, щоб створити враження своєї присутності навіть на визволених територіях», – зазначається у повідомленні.

У Миколаївській області після ворожих обстрілів вночі по передмістю обласного центру зазнала пошкоджень інфраструктура, у селі Лимани зайнялося поле пшениці, у Первомайській громаді згоріли кілька житлових будинків. Потерпілих унаслідок обстрілів немає.

На території Херсонської області внаслідок щільних боїв, зокрема в населених пунктах Бериславського та Каховського районів, знищені будинки, є загиблі й поранені серед мирного населення, замінована інфраструктура та берег річки. Загарбники продовжують вдаватися до мародерства й викрадення місцевих жителів.

Також є інформація щодо мінування берегів Молодіжного пляжу в Херсоні. Ситуація із забезпеченням медикаментами й речами першочергової потреби в заблокованих громадах Херсонської області залишається критично важкою.

Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря без змін складу й задач продовжує злочинну місію з блокади судноплавства та погрожує ракетними ударами по всій території України.

«Загроза ракетних атак залишається, вірогідність морської десантної операції через хвилювання моря, вочевидь, зменшена, але не виключена», – підсумували в ОК «Південь».

Станом на 16 червня ліквідовано вже близько 32 950 рашистів та знищено тисячі одиниць військової техніки.