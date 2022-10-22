Атака на енергосистему: влада звернулась до жителів Рівного з проханням

В електромережах Рівного недостатня напруга

Жителів Рівного закликають не вмикати жодних електроприладів, окрім зарядних пристроїв та засобів зв’язку. Про це повідомив міський голова Олександр Третяк.

Відомо, що в електромережах недостатня напруга.

«Шановні рівняни! Тривають роботи по відновленню електропостачання. Прохання не вмикати електроприладів, окрім зарядних пристроїв та засобів зв’язку», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в одній із областей внаслідок ракетного удару майже повністю знищено об‘єкт енергетики.

Нагадаємо, уранці 22 жовтня з’явилися повідомлення про вибухи та перебої зі світлом у Рівненській області. Згодом влада підтвердила інформацію про приліт.

Крім того, сьогодні вибухи чули львів’яни. В області працювала ППО. У Хмельницькій області вранці теж було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.