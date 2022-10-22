В одній із областей майже повністю знищено об‘єкт енергетики

Наразі відновлення об’єкта енергетики у Луцьку неможливе

Внаслідок ранкованої масованої атаки на Україну фактично знищено об’єкт енергетики у Луцьку. Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

«Пошкодження об‘єкту енергетики, по якому було здійснено влучання критичні. Фактично він знищений», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі відновлення об’єкта неможливе. За попередньою інформацією, влучання було здійснено трьома ракетами Х-101.

Нагадаємо, у суботу, 22 жовтня, близько 9 години ранку у Луцьку прогриміли вибухи. Міський голова повідомив, що прильоти були в об‘єкт енергетики. Згодом ворог здійснив повторну атаку.

Крім того, львів’яни вранці 22 жовтня чули вибухи. В області працювала ППО

У Хмельницькій області вранці 22 жовтня було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.