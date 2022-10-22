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Ворог удруге за день атакував енергооб’єкт на Волині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ворог удруге за день атакував енергооб’єкт на Волині
Рашисти 22 жовтня двічі атакували Волинь
фото з відкритих джерел

Влада уточнює інформацію щодо потерпілих та руйнувань

Ворог удруге за день атакував Волинь. Про повторний приліт по об’єкту енергетичної інфраструктури повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

«Попередньо – постраждалих немає. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточняється. Наразі працюють усі відповідні служби», – написав Погуляйко.

Начальник ОВА також попросив волинян не публікувати та не поширювати фото і відеоматеріали прильоту у соцмережах.

Нагадаємо, у суботу, 22 жовтня, близько 9 години ранку у Луцьку прогриміли вибухи. Міський голова повідомив, що прильоти були в об‘єкт енергетики. 

Як повідомлялося, львів’яни вранці 22 жовтня чули вибухи. В області працювала ППО

Крім того, у Хмельницькій області вранці 22 жовтня було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

 

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