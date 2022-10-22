Ворог удруге за день атакував енергооб’єкт на Волині
Влада уточнює інформацію щодо потерпілих та руйнувань
Ворог удруге за день атакував Волинь. Про повторний приліт по об’єкту енергетичної інфраструктури повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
«Попередньо – постраждалих немає. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточняється. Наразі працюють усі відповідні служби», – написав Погуляйко.
Начальник ОВА також попросив волинян не публікувати та не поширювати фото і відеоматеріали прильоту у соцмережах.
Нагадаємо, у суботу, 22 жовтня, близько 9 години ранку у Луцьку прогриміли вибухи. Міський голова повідомив, що прильоти були в об‘єкт енергетики.
Як повідомлялося, львів’яни вранці 22 жовтня чули вибухи. В області працювала ППО
Крім того, у Хмельницькій області вранці 22 жовтня було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.
Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.
Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.
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