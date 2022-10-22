На Львівщині вибухи, начальник військової адміністрації повідомив деталі
Максим Козицький попросив мешканців області залишатися в укриттях
Львів’яни вранці 22 жовтня чули вибухи. В області працювала ППО. Про це повідомив начальник військової адміністрації Максим Козицький. Деталі він обіцяв розповісти згодом.
«Залишайтесь в укриттях!», – написав Козицький.
Раніше над Дністровським районом Чернівецької області літак ЗСУ збив ракету, яка впала в озеро.
Нагадаємо, у Хмельницькій області вранці 22 жовтня було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.
Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.
Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.
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