На Львівщині вибухи, начальник військової адміністрації повідомив деталі

У Львові та області вранці гучно

Максим Козицький попросив мешканців області залишатися в укриттях

Львів’яни вранці 22 жовтня чули вибухи. В області працювала ППО. Про це повідомив начальник військової адміністрації Максим Козицький. Деталі він обіцяв розповісти згодом.

«Залишайтесь в укриттях!», – написав Козицький.

Раніше над Дністровським районом Чернівецької області літак ЗСУ збив ракету, яка впала в озеро.

Нагадаємо, у Хмельницькій області вранці 22 жовтня було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.