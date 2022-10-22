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На Львівщині вибухи, начальник військової адміністрації повідомив деталі

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Львівщині вибухи, начальник військової адміністрації повідомив деталі
У Львові та області вранці гучно
фото з відкритих джерел

Максим Козицький попросив мешканців області залишатися в укриттях

Львів’яни вранці 22 жовтня чули вибухи. В області працювала ППО. Про це повідомив начальник військової адміністрації Максим Козицький. Деталі він обіцяв розповісти згодом.

«Залишайтесь в укриттях!», – написав Козицький.

Раніше над Дністровським районом Чернівецької області літак ЗСУ збив ракету, яка впала в озеро.

Нагадаємо, у Хмельницькій області вранці 22 жовтня було чути вибухи. Місто Хмельницький залишилося без електрики.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

 

Теги: вибух літак місто радник

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