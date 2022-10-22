На Одещині прогримів вибух

На Одещині було зафіксовано проліт ракети

Усіх мешканців Одещини просять залишатися в укриттях

У суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Про це повідомляють моніторингові групи у Telegram.

Пишуть, що після вибуху піднімається дим.

Офіційних повідомлень влади про вибух поки що немає.

Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях. «Не заважайте працювати Силам оборони!» – заявив він.

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня окупанти завдали удару по Черкаській області.

Також уночі окупанти накрили вогнем дві громади Нікопольського району Дніпропетровщини – Марганецьку та Нікопольську.

Уранці 22 жовтня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.