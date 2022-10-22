На Одещині прогримів вибух
Усіх мешканців Одещини просять залишатися в укриттях
У суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Про це повідомляють моніторингові групи у Telegram.
Пишуть, що після вибуху піднімається дим.
Офіційних повідомлень влади про вибух поки що немає.
Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях. «Не заважайте працювати Силам оборони!» – заявив він.
Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня окупанти завдали удару по Черкаській області.
Також уночі окупанти накрили вогнем дві громади Нікопольського району Дніпропетровщини – Марганецьку та Нікопольську.
Уранці 22 жовтня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.
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