На Хмельниччині чутно вибухи

Мешканців області закликають залишатися в укриттях

У Хмельницькій області вранці 22 жовтня було чути вибухи. Інформацію підтвердив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Він також закликав людей берегти себе та залишатися в укриттях.

У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що у частині міста Хмельницький зникло світло. Це згодом підтвердила мерія.

«Хмельничани, місто без світла. Просимо за змоги зробити запаси води, адже за годину вона також зникне», – ідеться у повідомленні.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Також близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.