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На Хмельниччині чутно вибухи

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Хмельниччині чутно вибухи
На Хмельниччині вибухи
фото з відкритих джерел

Мешканців області закликають залишатися в укриттях

 У Хмельницькій області вранці 22 жовтня було чути вибухи. Інформацію підтвердив начальник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Він також закликав людей берегти себе та залишатися в укриттях.

У місцевих телеграм-каналах повідомляють, що у частині міста Хмельницький зникло світло. Це згодом підтвердила мерія.

«Хмельничани, місто без світла. Просимо за змоги зробити запаси води, адже за годину вона також зникне», – ідеться у повідомленні.

Також у суботу, 22 жовтня, вранці під час повітряної тривоги прогримів вибух в Одеській області. Радник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав не поширювати неперевірену інформацію і перебувати в укриттях.

Також близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи. Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

 

Теги: вибух місто радник

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