Вибухи на Київщині: працює ППО

Голова ОВА закликав мешканців Київщини перебувати в укриттях

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи.

У Telegram-каналах повідомляється, що на місці вибуху в небі видніється дим.

Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

Він закликав мешканців Київщини перебувати в укриттях.

«Пам'ятаймо про заборону на фото- та відеофіксацію роботи протиповітряної оборони, ворожих об’єктів та їхнього падіння. Бережіть себе та зберігайте спокій!» – закликав Кулеба.

Нагадаємо, що сьогодні під час повітряної тривоги також прогримів вибух на Одещині.