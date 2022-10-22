Вибухи на Київщині: працює ППО
Голова ОВА закликав мешканців Київщини перебувати в укриттях
Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи.
У Telegram-каналах повідомляється, що на місці вибуху в небі видніється дим.
Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.
Він закликав мешканців Київщини перебувати в укриттях.
«Пам'ятаймо про заборону на фото- та відеофіксацію роботи протиповітряної оборони, ворожих об’єктів та їхнього падіння. Бережіть себе та зберігайте спокій!» – закликав Кулеба.
Нагадаємо, що сьогодні під час повітряної тривоги також прогримів вибух на Одещині.
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