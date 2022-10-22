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Вибухи на Київщині: працює ППО

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вибухи на Київщині: працює ППО
Сили ППО збивають ворожі ракети над Україною
фото ілюстративне

Голова ОВА закликав мешканців Київщини перебувати в укриттях

Близько 8:30 під час масштабної повітряної тривоги на Київщині прогриміли вибухи.

У Telegram-каналах повідомляється, що на місці вибуху в небі видніється дим.

Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, в області працює ППО.

Він закликав мешканців Київщини перебувати в укриттях.

«Пам'ятаймо про заборону на фото- та відеофіксацію роботи протиповітряної оборони, ворожих об’єктів та їхнього падіння. Бережіть себе та зберігайте спокій!» – закликав Кулеба.

Вибухи на Київщині: працює ППО фото 1

Нагадаємо, що сьогодні під час повітряної тривоги також прогримів вибух на Одещині.

Теги: ракета окупанти війна росія Київщина

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