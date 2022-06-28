Екстрене засідання Радбезу ООН щодо звірств Росії в Україні: пряма трансляція

Радбез ООН зібрав засідання через удар по Кременчуку

Щойно розпочалося засідання Ради безпеки ООН щодо України. Його зібрали після масованих обстрілів росіянами українських міст останніми днями. Зокрема, після прильоту в торговий центр у Кременчуці.

Темою зустрічі заявлено підтримання миру і безпеки в Україні.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу торговельного центру у Кременчуці загинуло 18 осіб (з яких одна особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено сім фрагментів людських тіл.

За медичною допомогою звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування м. Кременчук.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що у Кременчуці подали понад 40 заяв про безвісти зниклих рідних.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс підготує нову оборонну модель для східного флангу НАТО, яку має бути затверджено на саміті в Мадриді.

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