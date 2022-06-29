Ракетна атака на Кременчук: що відомо на ранок 29 червня

Рятувальники продовжують шукати загиблих внаслідок ракетного удару по Кременчуку на Полтавщині. Станом на 8 годину 29 червня розібрано уламки будівельних конструкцій на 75% загальної площі ТРЦ «Амстор». Про це повідомляє Державна служба з надзвичайний ситуацій.

«Пошукові роботи продовжуються, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації. Працюють дві оперативні дільниці на найбільш складних ділянках робіт», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу торгівельного центру загинуло 18 осіб (з яких одна особа померла в лікарні), а також під час розбору завалів виявлено вісім фрагментів людських тіл.

За медичною допомогою звернулося 61 особа, з них 26 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування м. Кременчук. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Близько 17 год. 27 червня під час гасіння пожежі втратив свідомість начальник чергової зміни, якого з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння було доставлено до реанімаційного відділення Кременчуцької ЦРЛ. На цей час проходить амбулаторне лікування.

О 4:12 29 червня під час підготовки до демонтажу залізобетонних плит, стався зсув однієї з них, внаслідок чого отримали травми два співробітника ДСНС – начальник караулу та старший рятувальник дозиметрист. Наразі вони перебувають у лікарні.

До робіт залучено 392 особи та 65 од. техніки, з них від ДСНС 195 осіб та 47 од. техніки ( ТРО 30 осіб; НГУ 40 осіб; комунальні служби 110 осіб, 13 од. техніки, НПУ 14 осіб та чотири од. техніки, швидка медична допомога три особи та одна одиниця техніки).