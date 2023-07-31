Зеленський показав наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг (відео)

Під завалами можуть бути люди

Останні дні ворог уперто б’є по містах, по центрах міст. Обстрілює цивільні об'єкти й житло. Але цей терор українців не злякає і не зламає. Про це заявив президент України Володимир Зеленський і показав наслідки російської атаки на Кривий Ріг.

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«Ранок понеділка. Регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий Ріг, Херсон. Влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі й поранені. Під завалами можуть бути люди. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники та всі необхідні служби на місці й працюють.

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«Уже провів розмови з МВС та СБУ. Заступник керівника Офісу президента з питань регіональної політики Олексій Кулеба та голови ОВА займаються ситуацією. Працюємо й рятуємо наших людей», – додав він.

Як повідомлялося, в Кривому Розі окупанти влучили у дві багатоповерхівки, є загиблі.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по центру Херсона.

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Також у ніч на 31 липня ворог завдав ракетних обстрілів по Новобаварському району міста Харкова. В результаті обстрілів сталося часткове руйнування складської будівлі з подальшим займанням двох осередків.

До слова, триває 523-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала ракетного удару по місту Харків. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетні, 42 авіаційні удари та здійснив 76 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.