Атака на Лозову: кількість жертв зросла

У ніч проти 5 серпня окупанти здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками на місто Лозова

Четверо людей залишаються в лікарні, їх стан середньої тяжкості

У місто Лозова Харківської області зросла кількість жертв масованої атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

За словами голови ОВА, загинула жінка у лікарні. Таким чином, кількість жертв зросла до двох.

5 фото На весь екран







У місто Лозова горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу фото: ДСНС Харківщини

Синєгубов додав, що ще дев'ять людей поранені, серед них є діти. Четверо людей залишаються в лікарні, їх стан середньої тяжкості.

Нагадаємо, 5 серпня місто Лозова Харківської області пережило наймасованішу атаку з початку війни. Внаслідок чого є загиблий та поранені. Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор.

Також рятувальники зауважили, що сталися руйнації будівель та шести осередків пожеж. Горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад 25 російських безпілотників атакували Лозову: «Постраждала залізниця – депо, вокзал. Через удари одна людина загинула. Мої співчуття родині та близьким».