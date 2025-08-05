Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Лозову: кількість жертв зросла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Лозову: кількість жертв зросла
У ніч проти 5 серпня окупанти здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками на місто Лозова
фото: ДСНС Харківщини

Четверо людей залишаються в лікарні, їх стан середньої тяжкості

У місто Лозова Харківської області зросла кількість жертв масованої атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону. 

За словами голови ОВА, загинула жінка у лікарні. Таким чином, кількість жертв зросла до двох.

5 фото
На весь екран
У місто Лозова горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу
фото: ДСНС Харківщини

Синєгубов додав, що ще дев'ять людей поранені, серед них є діти. Четверо людей залишаються в лікарні, їх стан середньої тяжкості.

Нагадаємо, 5 серпня місто Лозова Харківської області пережило наймасованішу атаку з початку війни. Внаслідок чого є загиблий та поранені. Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор.

Також рятувальники зауважили, що сталися руйнації будівель та шести осередків пожеж. Горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад 25 російських безпілотників атакували Лозову: «Постраждала залізниця – депо, вокзал. Через удари одна людина загинула. Мої співчуття родині та близьким».

Теги: Харківщина війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Курував роботу агента колишній український правоохоронець, який нині є працівником ФСБ
Зливав росіянам позиції свого підрозділу. На Харківщині СБУ викрила «крота»
30 липня, 10:24
Наслідки атака на завод TheHouse
Росіяни знищили виробництво відомого бренду чаю у Дніпрі
27 липня, 07:57
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є поранений та багато руйнувань
Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є поранений та багато руйнувань
25 липня, 07:55
Для мене це позитив, коли стало російських агентів менше, – Білецький
Білецький прокоментував обшуки та затримання в НАБУ
21 липня, 19:10
Однією з основних цілей окупантів був Київ
Масована атака РФ на Україну: приблизний маршрут ракет і дронів
21 липня, 09:15
ГУР використовує роботизований комплекс для ураження ворога
На Сумщині український наземний робот з кулемета нищить окупантів (відео)
14 липня, 12:01

Події в Україні

Атака на Лозову: кількість жертв зросла
Атака на Лозову: кількість жертв зросла
На Волині 11-річний хлопчик наїхав на дворічну сестру автомобілем
На Волині 11-річний хлопчик наїхав на дворічну сестру автомобілем
Пожежа у львівському готелі «Власта»: встановлено причину вибуху
Пожежа у львівському готелі «Власта»: встановлено причину вибуху
Росіяни завдали ракетного удару по Сумському району, є загиблі
Росіяни завдали ракетного удару по Сумському району, є загиблі
У Черкасах чоловік погрожував військовим ТЦК гранатою
У Черкасах чоловік погрожував військовим ТЦК гранатою
Російська армія окупувала Попів Яр на Донеччині
Російська армія окупувала Попів Яр на Донеччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2025
3920
Трамп демонструє дивну поведінку: про що це може свідчити
2904
«Красотка из Лисичанска». Як російська пропаганда створювала нову Зою Космодем'янську
2451
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2324
Критерії, які вказують, що війна добігає кінця

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Вчора, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Вчора, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua