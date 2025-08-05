Атака на Лозову: кількість жертв зросла
Четверо людей залишаються в лікарні, їх стан середньої тяжкості
У місто Лозова Харківської області зросла кількість жертв масованої атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.
За словами голови ОВА, загинула жінка у лікарні. Таким чином, кількість жертв зросла до двох.
Синєгубов додав, що ще дев'ять людей поранені, серед них є діти. Четверо людей залишаються в лікарні, їх стан середньої тяжкості.
Нагадаємо, 5 серпня місто Лозова Харківської області пережило наймасованішу атаку з початку війни. Внаслідок чого є загиблий та поранені. Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор.
Також рятувальники зауважили, що сталися руйнації будівель та шести осередків пожеж. Горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу.
Зокрема, президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад 25 російських безпілотників атакували Лозову: «Постраждала залізниця – депо, вокзал. Через удари одна людина загинула. Мої співчуття родині та близьким».