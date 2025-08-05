Атака на Лозову: рятувальники показали моторошні кадри наслідків

Унаслідок нічної масованої атаки БпЛА на місто Лозова одна людина загинула

У ніч проти 5 серпня окупанти здійснили чергову масовану атаку ударними безпілотниками на місто Лозова Харківської області. Під ударами опинились об’єкти транспортної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники зауважили, що сталися руйнації будівель та шести осередків пожеж.

Горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу.

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У місто Лозова горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу фото: ДСНС Харківщини

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені 45 рятувальників, 13 одиниці техніки ДСНС та пожежні потяги.

Нагадаємо, 5 серпня місто Лозова Харківської області пережило наймасованішу атаку з початку війни. Внаслідок чого є загиблий та поранені. Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор.

Як повідомлялося, у ніч на 5 серпня окупанти атакували Україну 46-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.