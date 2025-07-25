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Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є поранений та багато руйнувань

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: є поранений та багато руйнувань
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У Павлограді внаслідок атаки БпЛА горіло на території підприємства

У ніч проти 25 липня російські терористи атакували Дніпропетровщину. Є влучання у Синельниківському районі – Маломихайлівській і Васильківській громадах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

«Постраждав 69-річний чоловік. Його доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Виникла пожежа у фермерському господарстві. Зайнялася й будівля, що не експлуатувалася. Також пошкоджений багатоквартирний будинок, три гаражі, лінія електропередач», – йдеться у повідомленні.

Також, за даними ОВА, у Павлограді внаслідок атаки БпЛА горіло на території підприємства. По Нікопольщині російська армія застосовувала FPV-дрони. Скинула боєприпас з БпЛА. Поцілила по райцентру та Марганецькій громаді. Вогонь охопив господарську споруду і гараж.

Нагадаємо, 24 липня у Миколаєві ворожий дрон влучив у базу норвезької гуманітарної організації Norwegian People's Aid, яка допомагає з розмінуванням в Україні. За словами керівника відділу організації Руне Дейл-Андерсена, приміщення зазнало пошкоджень під час нічного обстрілу.

Також у ніч на 24 липня російські терористичні війська здійснили масовану атаку дронів на Одесу. Внаслідок обстрілу зафіксовано пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, зруйнована житлова дев'ятиповерхівка – без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з п'ятого по восьмий поверхи, горіли оселі на п'ятому та шостому поверхах одного з підʼїздів.

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Теги: Дніпропетровщина війна

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