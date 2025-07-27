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Росіяни знищили виробництво відомого бренду чаю у Дніпрі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Росіяни знищили виробництво відомого бренду чаю у Дніпрі
Наслідки атака на завод TheHouse
фото з відкритих джерел

Масштаби руйнувань значні, через що підприємство призупинило роботу та почало оцінку збитків

У ніч на 26 липня російські терористи завдали комбінованого удару по Дніпру. Тоді одним із об'єктів ураження стало підприємство з виробництва чаю TeaHouse. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі компанії.

Зазначається, під час нічної атаки ворожі повітряні цілі влучили у виробничу та складську частини чайного підприємства.

«Це випробування для TeaHouse, але ми твердо налаштовані рухатись далі: оцінюємо втрати й шукаємо можливості для відновлення. Зараз нам особливо важлива підтримка спільноти, адже разом ми сильніші», – йдеться в заяві компанії.

Росіяни знищили виробництво відомого бренду чаю у Дніпрі фото 1

Жоден зі співробітників не постраждав. Однак масштаби руйнувань значні, через що підприємство призупинило роботу та почало оцінку збитків.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня російські терористи атакували у Вінниці підприємство польської компанії Barlinek Group – однієї із провідних світових виробників багатошарових дерев’яних підлог. Зараз Barlinek є одним із трьох найбільших виробників дерев'яних підлог у Європі. Заводи з виробництва паркетної дошки розташовані у Польщі, Румунії та Україні.

А у ніч на 12 липня російські терористи під час атаки пошкодили підприємство «Електрон» у Львові. Воно займається розробкою та виробництвом широкого спектру продукції, включаючи електротранспорт (трамваї, тролейбуси, електробуси, автобуси), спеціальні автомобілі (швидка допомога, комунальна техніка), кліматичні системи для автотранспорту, матеріали для електроніки, полімерну індустрію та побутову техніку.

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Теги: дрон війна росія окупанти завод

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