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Зливав росіянам позиції свого підрозділу. На Харківщині СБУ викрила «крота»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Зливав росіянам позиції свого підрозділу. На Харківщині СБУ викрила «крота»
Курував роботу агента колишній український правоохоронець, який нині є працівником ФСБ
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Військовий наводив авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ в одному з бойових підрозділів Сил оборони на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Фігурантом виявився 26-річний мобілізований, якого окупанти завербували через Telegram-канал. Агент погодився на співпрацю з ворогом, оскільки шукав кошти, щоб покрити свої борги за азартні ігри.

За даними слідства, військовий наводив російські авіабомби та важку артилерію на позиції свого підрозділу, який стримує наступ рашистів у районі Великого Бурлука. Після коригування ворожих атак фігурант завчасно виїздив із зони обстрілу під вигаданими приводами.

«Під час таких «виходів за периметр» агент додатково збирав для ФСБ дані про дислокацію розташованих поруч військових частин Сил оборони. За наявною інформацією, рашисти розраховували, що надані агентом відомості можна буде використати для підготовки так званих «прорирів» вглиб території України», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали фігуранта, коли він за допомогою телефону фіксував локацію українських захисників біля передової. Під час обушків у нього вилучено смартфон із доказами роботи на ворога. Курував роботу агента уродженець Севастополя, співробітник ФСБ Олексій Супруненко, який працював у правоохоронних органах України, але зрадив присягу та перейшов на бік ворога.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Також підозру у державній зраді оголошено його куратору. Затриманий перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала трьох російських агентів, які збирали координати для повітряних атак рашистів по Україні. Двох із них затримали в столиці, третього – на Харківщині.

Також контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві агента центру спецпризначення «Сенеж» російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ.  Як встановило розслідування, агентом виявився 44-річний киянин. За інформацією СБУ, у поле зору російського ГРУ він потрапив під час ефіру чат-рулетки, де висловлював проросійську позицію.

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Теги: російські агенти Харківщина СБУ

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