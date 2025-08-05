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Лозова пережила наймасованішу атаку з початку війни: є загиблий, серед поранених – діти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Лозова пережила наймасованішу атаку з початку війни: є загиблий, серед поранених – діти
Вокзал Лозової постраждав через російську атаку
фото: скриншот з відео

Місто Лозова Харківської області пережило наймасованішу атаку з початку війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Сергія Зеленського. 

«Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. На жаль, є поранені – серед них двоє дітей. Працюють рятувальники, медики, екстрена допомога. Фіксуємо наслідки. Відновлюємо водопостачання. Без світла залишається частина міста, зокрема Авилівка, а також Катеринівський старостинський округ», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, відбуваються зміни в транспортному сполученні. Скасовуються потяги:

  • №6852 Дубово – Харків-Пасажирський;
  • №6414 Харків – Пасажирський-Лозова.

Зміненим маршрутом курсуватимуть:

  • №6651/6573 Орілька – Полтава-Південна (замість Лозова – Полтава-Південна);
  • №6512 Лиманівка – Харків-Пасажирський (замість Лозова – Харків-Пасажирський).

За даними члена правління АТ «Укрзалізниця» Олександра Перцовського, вокзал Лозової постраждав через російську атаку. Внаслідок чого загинув механік одного з підрозділів на залізничному вузлі, чотири працівники отримали поранення.

Перцовський додав, що кілька складів електропоїздів також понівенчано.

Нагадаємо, російські терористи здійснили чергову атаку дронів на Запоріжжя. Внаслідок удару дві людини отримали поранення. Федоров повідомив, що російський FPV-дрон ударив по Біленькому. Поранено 43-річну жінку та 49-річного чоловіка.

Також у ніч на 5 серпня на Одещині пролунав потужний вибух.

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Теги: війна Харківщина

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