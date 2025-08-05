Понад 25 безпілотників атакували Лозову. Зеленський розкрив деталі нічної атаки

Десять людей постраждали через атаку на місто Лозова Харківської області

У ніч на 5 серпня окупанти вдарили по Україні балістикою та майже півсотнею БпЛА, більшість із яких – російсько-іранські «шахеди». Багато дронів збила ППО, але й були влучання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Продовжують із ночі працювати підрозділи ДСНС у Лозовій на Харківщині. Тут «рускіє» вдарили понад 25 «шахедами» по цивільній інфраструктурі. Постраждала залізниця – депо, вокзал. Через удари одна людина загинула. Мої співчуття родині та близьким. Іще десять людей постраждали, серед них дві дитини. Всім допомагають», – зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що також під обстрілами цієї ночі перебували Запорізька, Одеська та Сумська області: «У селі Біленьке Запорізького району окупанти вдарили просто по людях FPV-дронами. Двоє людей постраждали. Знову російська армія полює на людей, щоб залякати прифронтові міста й громади».

«Світ зараз бачить, що санкції проти Росії та вторинні санкції проти всіх, хто допомагає їй наживатися на нафті, можуть спрацювати, якщо будуть достатньо сильними. Тому тиск треба посилювати, і це, безперечно, працюватиме для миру. Дякую США, європейським партнерам, країнам «сімки» та всім, хто готовий тиснути як потрібно. Розраховуємо на змістовні, рішучі кроки», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 5 серпня місто Лозова Харківської області пережило наймасованішу атаку з початку війни. Внаслідок чого є загиблий та поранені. Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор.

Також рятувальники зауважили, що сталися руйнації будівель та шести осередків пожеж. Горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу.