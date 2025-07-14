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На Сумщині український наземний робот з кулемета нищить окупантів (відео)

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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На Сумщині український наземний робот з кулемета нищить окупантів (відео)
ГУР використовує роботизований комплекс для ураження ворога
Фото: ГУР

Спецпризначенці застосували комплекс «Лють» проти росіян

Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало, як спецпідрозділи використовують наземний роботизований комплекс (НКР) «Лють» під час бойових операцій на Сумщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР МО України.

На оприлюднених ексклюзивних відеокадрах видно застосування НРК «Лють» на фронті в Сумській області, а також радіоперехоплення реакції російських окупантів після зустрічі з машиною.

Робот «Лють» долає складні ділянки рельєфу на фронті
Робот «Лють» долає складні ділянки рельєфу на фронті
скріншот: ГУР

«Озброєний кулеметом ПКТ робот долає складні ділянки рельєфу разом з поваленими деревами та вирвами від вибухів, демонструє стабільний зв’язок упродовж руху та передає «картинку» на пункт управління», - зазначають у ГУР.

Кадри застосування наземного комплексу проти росіян
Кадри застосування наземного комплексу проти росіян
скріншот: ГУР

Діставшись ворожих позицій, щільним кулеметним вогнем він знищує російських окупантів. Створена точка вогневого подавлення загарбників дозволяє здійснювати маневри іншим залученим до операції силам та засобам.

«Главком» сповіщав, що увечері 12 липня російські війська завдали масованого удару дронами по Сумщині. За повідомленням ОВА, близько 22:00 ворог завдав масованого удару БпЛА по цивільній інфраструктурі Шосткинської громади. Внаслідок ворожої атаки загорілися нежитлові приміщення.

Також «Главком» повідомляв, що Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 14 липня 2025 року.

Раніше «Главком» інформував, що оператори FPV-дронів ГУР Міноборони України знищили російський військовий транспорт та РЕБ на Донецькому напрямку. На Донецькому напрямку українські спецпризначенці знищили ворожий транспорт та засоби радіоелектронної боротьби російських військ. Зазначається, що вдалось знищити сучасний комплекс РЕБ «Поле-21».

Нагадаємо, триває 1237-й день повномасштабної війни в Україні.

 

 

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Теги: росія зброя війна ГУР

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