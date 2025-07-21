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Масована атака РФ на Україну: приблизний маршрут ракет і дронів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Масована атака РФ на Україну: приблизний маршрут ракет і дронів
Однією з основних цілей окупантів був Київ
фото: ППО радар/Telegram

Ворог завдав одного з наймасовіших ракетних та дронових ударів по багатьох містам України

У ніч проти 21 липня росіяни вдарили по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки РФ стали Київ, Івано-Франківськ, Харків, Суми, Чернівці. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів «ППО Радар», інформує «Главком».

На карті орієнтовний рух ракет та «шахедів».

Масована атака РФ на Україну: приблизний маршрут ракет і дронів фото 1

Нагадаємо, сьогодні РФ масовано атакувала Івано-Франківськ ракетами і «шахедами». У трьох селах громади є пошкодження інфраструктури. Зокрема, чотири людини травмовані, серед них – одна дитина.

Також у ніч на 21 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ. Відомо про одного загиблого.

Як повідомлялося, у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією мера міста Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову.

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Теги: російська ракета війна дрон

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