Масована атака РФ на Україну: приблизний маршрут ракет і дронів

Однією з основних цілей окупантів був Київ

Ворог завдав одного з наймасовіших ракетних та дронових ударів по багатьох містам України

У ніч проти 21 липня росіяни вдарили по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки РФ стали Київ, Івано-Франківськ, Харків, Суми, Чернівці. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів «ППО Радар», інформує «Главком».

На карті орієнтовний рух ракет та «шахедів».

Нагадаємо, сьогодні РФ масовано атакувала Івано-Франківськ ракетами і «шахедами». У трьох селах громади є пошкодження інфраструктури. Зокрема, чотири людини травмовані, серед них – одна дитина.

Також у ніч на 21 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ. Відомо про одного загиблого.

Як повідомлялося, у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією мера міста Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову.