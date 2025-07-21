Масована атака РФ на Україну: приблизний маршрут ракет і дронів
Ворог завдав одного з наймасовіших ракетних та дронових ударів по багатьох містам України
У ніч проти 21 липня росіяни вдарили по Україні. Головною ціллю комбінованої масованої атаки РФ стали Київ, Івано-Франківськ, Харків, Суми, Чернівці. Про це свідчить приблизна карта руху ракет та дронів «ППО Радар», інформує «Главком».
На карті орієнтовний рух ракет та «шахедів».
Нагадаємо, сьогодні РФ масовано атакувала Івано-Франківськ ракетами і «шахедами». У трьох селах громади є пошкодження інфраструктури. Зокрема, чотири людини травмовані, серед них – одна дитина.
Також у ніч на 21 липня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Київ. Відомо про одного загиблого.
Як повідомлялося, у ніч на 21 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. За інформацією мера міста Терехова, ворог здійснив 12 ударів по Харкову.