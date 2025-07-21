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Білецький прокоментував обшуки та затримання в НАБУ

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Білецький прокоментував обшуки та затримання в НАБУ
Для мене це позитив, коли стало російських агентів менше, – Білецький
фото з відкритих джерел

У жодної структури в країні не може існувати недоторканності – навіть у НАБУ, – Білецький 

У російських агентів не може існувати недоторканності взагалі – в жодній структурі країни. І для НАБУ немає жодних виключень – Бюро теж треба перевіряти. Про це заявив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький, коментуючи  сьогоднішні обшуки та затримання у НАБУ.

«У нас зараз відбувається війна за виживання, війна ця йде з Росією, якщо хтось забув. І у російських агентів не може існувати недоторканності взагалі – в жодній структурі країни», – відповів Андрій Білецький на питання, як до подібних операцій ставляться у війську.

За його словами, СБУ – це контррозвідка, вона відповідає за контррозвідувальний режим і пошук агентів країни-противника в усіх структурах – без винятків.

«І для НАБУ немає жодних виключень – Бюро теж треба перевіряти. В інтересах відомства очиститись від прямих агентів Росії, а не покривати їх. Все інше – найближчим часом побачимо доказову базу. Тому для мене це позитив, коли стало на одного чи кількох російських агентів менше», – заявив командир корпусу.

21 липня СБУ та Офіс Генерального прокурора викрили одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова на бізнесі в РФ: він був посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до Республіки Дагестан.

Батько Руслана Магамедрасулова Сентябр Магамедрасулов має громадянство РФ, однак високопосадовець НАБУ не вказав цей факт під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон. Його матір Ірина Магамедрасулова проживає у Києві, але отримує пенсію у так званій «ДНР» і публікує проросійські коментарі в соцмережах.

Слідство перевіряє інформацію щодо контактів Руслана Магамедрасулова з російськими спецслужбами і передачі їм таємної інформації. За даними СБУ, Магамедрасулов був у тісному контакті із народним депутатом-втікачем від забороненої ОПЗЖ Федором Христенком, який пов'язаний зі спецслужбами РФ та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ.

Як стверджується, ще один тісний контакт Христенка в бюро – керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров, який брав участь у конкурсі на посаду очільника Бюро економічної безпеки.

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Теги: війна слідство Андрій Білецький обшук НАБУ

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