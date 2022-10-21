Атака на Запоріжжя: влада повідомила про наслідки

Інформація щодо постраждалих внаслідок ракетного удару по Запоріжжю уточнюється

Внаслідок обстрілу Запоріжжя пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру міста. Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

«Російські нелюди знову здійснили атаку по Запоріжжю. Попередньо, від ворожих ударів постраждали житлові будинки та інфраструктура міста», – йдеться в повідомленні.

Детальна інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, близько 8:40 стало відомо, що російські загарбники обстрілюють ракетами Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що окупанти завдали ракетного удару по Харкові.

До слова, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.