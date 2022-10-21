Ракетний удар по Харкову: є поранені

П’ятеро жителів Харкова постраждали внаслідок ракетної атаки

Внаслідок ранкових ударів окупантів по Харкову пораненння отримали п’ятеро людей. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Є руйнування промислової інфраструктури в Київському районі», – йдеться в повідомленні.

На місцях працюють усі профільні служби.

Як повідомлялося, близько 08:10 окупанти обстрілювали Харків. Відомо, що рашисти влучили по одному з підприємств Харкова.

Раніше місцева влада назвала кількість сіл, які залишаються під окупацією на Харківщині.

До слова, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.