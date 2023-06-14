Атака ракет та дронів: Сили оборони повідомили, скільки знищили ворожих цілей вночі

Із Ростовської області окупанти завдали удару шістьма крилатими ракетами

Сили оборони України вночі знищили три крилаті ракети «Калібр» та дев’ять ударних дронів Shahed-136/131. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

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Як зазначається, у ніч на 14 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе.

«З акваторії Чорного моря противник завдав удару чотирма крилатими ракетами «Калібр» у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна – влучила в цивільний об’єкт.

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Із східного узбережжя Азовського моря рашисти атакували 10-ма іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» на південно-східному напрямку. Дев’ять – збито», – йдеться у повідомленні.

Також із Ростовської області окупанти завдали удару шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 із 4-х дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Удар завдано по Донеччині. Наслідки уточнюються.

«Тож загалом силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, під час цієї нічної атаки знищено 12 повітряних цілей: три крилаті ракети «Калібр» та дев’ять іранських ударних дронів «Shahed-136/131», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб отримали поранення. Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м