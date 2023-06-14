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Атака ракет та дронів: Сили оборони повідомили, скільки знищили ворожих цілей вночі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака ракет та дронів: Сили оборони повідомили, скільки знищили ворожих цілей вночі
Із східного узбережжя Азовського моря рашисти атакували 10-ма іранськими ударними дронами «Shahed-136/131»
фото ілюстративне

Із Ростовської області окупанти завдали удару шістьма крилатими ракетами

Сили оборони України вночі знищили три крилаті ракети «Калібр» та дев’ять ударних дронів Shahed-136/131. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

Як зазначається,  у ніч на 14 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по військових та інфраструктурних об’єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами-камікадзе.

«З акваторії Чорного моря противник завдав удару чотирма крилатими ракетами «Калібр» у напрямку Одещини. Три ракети вдалось збити, одна – влучила в цивільний об’єкт.

Із східного узбережжя Азовського моря рашисти атакували 10-ма іранськими ударними дронами «Shahed-136/131» на південно-східному напрямку. Дев’ять – збито», – йдеться у повідомленні.

Атака ракет та дронів: Сили оборони повідомили, скільки знищили ворожих цілей вночі фото 1

Також із Ростовської області окупанти завдали удару шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 із 4-х дальніх бомбардувальників Ту-22М3. Удар завдано по Донеччині. Наслідки уточнюються.

«Тож загалом силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО складових Сил оборони України, під час цієї нічної атаки знищено 12 повітряних цілей: три крилаті ракети «Калібр» та дев’ять іранських ударних дронів «Shahed-136/131», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб отримали поранення. Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м

Теги: окупанти бізнес ракета харчування рашисти ворог поранення

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