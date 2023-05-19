«Час вільних націй ніколи не мине»: Зеленський виступив на Лізі арабських держав
Глава держави запросив учасників Ліги до прямої співпраці з будь-якими з посередників України
Україні вдається здобувати перемоги на фронті навіть тоді, коли ворог має у руках більше зброї. Росія є слабкою, а її агресія походить від усвідомлення, що час імперій минув. Про це заявив президент Володимир Зеленський на саміті Ліги арабських держав.
«Росія слабка. Ми перемагаємо її навіть тоді, коли у неї в руках більше зброї. Її агресивність походить не від сили, а від усвідомлення, що час імперій минув. Це тому, що час вільних незалежних націй не мине ніколи. І Україна це доводить, так само як і доводить ваша Ліга», – зазначив Зеленський.
Глава держави запросив учасників Ліги до прямої співпраці з будь-якими з посередників України. «І хай наша з вами сила буде скоординованою заради спокою і блага людей всіх націй», – заявив Зеленський.
Також президент закликав арабські країни можуть допомогти Україні захистити своїх людей від російської агресії. Мова йде, зокрема, про мусульманську спільноту в Україні. Президент зазначив, що кримські татари першими в Україні стали жертвами репресій росіян в окупованому Криму. Зеленський закликав арабські країни сприяти повернення українців, зокрема дітей, яких депортувала Росія. «У нас є позитивний досвід з Саудівською Аравією щодо звільнення наших людей, захоплених Росією. Ми можемо розширити цей досвід», – заявив глава держави.
Ліга арабських держав – це регіональна міжурядова організація, утворена у м. Каїр (Єгипет) 22 березня 1945 р.
До складу цієї Ліги входить 22 держави: Єгипет, Судан, Сомалі, Джибуті, Коморські острови, Ірак, Йорданія, Сирія, Ліван, Алжир, Лівія, Туніс, Марокко, Мавританія, Ємен, Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, Бахрейн, Оман, ОАЕ, а також Палестинська автономія.
Нагадаємо, сьогодні, 19 травня, Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Саудівської Аравії.
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