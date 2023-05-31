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Дуже висока загроза ракетної атаки. «Південь» повідомив про ймовірні плани ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дуже висока загроза ракетної атаки. «Південь» повідомив про ймовірні плани ворога
Ворог готується до завдання ракетного удару, зокрема із залученням морських ракетоносіїв
фото ілюстративне

Ймовірно, росіяни міксуватимуть засоби ураження, запустивши ракети одночасно з дронами

Росія тримає у Чорному морі три російські ракетоносії, зокрема два підводних. Загроза нової ракетної атаки дуже висока. Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України «Південь» Наталія Гуменюк, передає FreeДом.

Гуменюк наголосила, що зафіксувати пуски з підводного ракетоносія важче. Цим окупанти ускладнюють роботу української ППО.

«І це говорить про те, що абсолютно ймовірно, що ворог готується до завдання ракетного удару, зокрема із залученням морських ракетоносіїв. Розуміючи, що всі готові до протидії атаці, ворог може брати паузи на певний період для того, щоб застати наші сили ППО зненацька», – попередила Гуменюк.

Речниця також наголосила, що присутність ракетоносіїв на бойовому чергуванні – це завжди дуже високий рівень небезпеки. Пуск може відбутися в будь-який момент. Ймовірно, росіяни міксуватимуть засоби ураження, запустивши ракети одночасно з дронами. 

«На тлі постійного поповнення запасів дронів-камікадзе абсолютно вірогідно, що буде залучатися до атаки і дроновий відволікаючий компонент. Коли вони запускають дрони хвилями для того, щоб спровокувати роботу ППО, виявити точки її розташування і після цього завдати удару більш точними ракетами», – підсумувала вона.

Нагадаємо, триває 462-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав два ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Теги: війна росія окупанти ракета

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