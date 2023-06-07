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Авіація ЗСУ розгромила зенітно-ракетні комплекси росіян – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Авіація ЗСУ розгромила зенітно-ракетні комплекси росіян – Генштаб
Протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення.
фото: Генштаб

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей

Триває 469-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 21 бойове зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник завдав авіаційного удару в районі Стрілечої Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Леонівка Чернігівської області; Нововасилівка, Волфине, Рожковичі, Вовківка, Яблунівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Гранів, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Гатище, Покаляне, Бударки, Землянки, Зарубинка, Чугунівка та Мілове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Протягом доби противник завдав авіаційних ударів в районі Кислівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське - Луганської.

На Лиманському напрямку

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Ямполівки, Білогорівки, Сіверська, Званівки, Спірного, Веселого та Никифорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Противник вів наступальні дії у напрямках Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Диліївка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Олександро-Шультине, Біла Гора, Торецьк, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Противник здійснив невдалу спробу наступу в районі Авдіївки. В той же час, ворог завдав авіаційних ударів в межах цього населеного пункту. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Наші захисники відбили дев’ять атак противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаудару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Гостре, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Ворог завдав авіаційних ударів в районах Пречистівки та  Шахтарського. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Золота Нива та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Новополя Донецької області та Ольгівського і Полтавки на Запоріжжі. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бурлацьке, Новосілка, Новопіль, Темирівка Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Новоандріївка, Щербаки, Степове та Кам'янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Берислав, Веселе, Токарівка, Садове, Білозерка Херсонської області та міста Херсон.

Російська Федерація не переймається проблемами місцевого населення на захоплених територіях, здатна на будь-які злочини та масштабні руйнування. Так, після підриву російськими терористами греблі Каховської ГЕС, мешканці селища Козачі Лагері, які опинились у зоні підтоплення, не дочекались допомоги від окупаційної так званої влади та намагались самостійно виїхати з частково підтопленого населеного пункту. Проте, російські військовослужбовці, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заблокували всі можливі шляхи залишення міста та заборонили евакуацію.

У той же час, у місті Гола Пристань окупанти виганяють власників двоповерхових будинків із помешкань та самі розташовуються в них. На дахах цих будівель загарбники облаштовують вогневі позиції.

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та два - по зенітно-ракетних комплексах противника. Нашими захисниками було знищено чотири ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили чотири пункти управління, один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси та одну радіолокаційну станцію противника.

Нагадаємо, українські захисники ліквідували у боях за Бахмут Саїда-Хусейна Ямадаєва, сина колишнього депутата Держдуми РФ Руслана Ямадаєва.  Саїд-Хусейн Ямадаєв відбував термін в одній із російських в'язниць, але записався до лав ПВК «Вагнер» на початку 2023 року і встиг повоювати в Україні до квітня.

Теги: окупанти Генштаб Торецьк Авдіївка Херсон озброєння населення Макіївка ворог Вугледар

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