Окупанти зруйнували в Бахмуті будинки з муралом «Сім’я» (фото)

Мурал «Сім’я» у Бахмуті до повномасштабної війни

Дві дев'ятиповерхівки із зображеннями тата з сином і мами з дочкою стояли біля скверу визволителям Донбасу

Російські окупанти знищили обидва будинки з муралами «Сім’я» у Бахмуті Донецької області. Тепер цю «бахмутську сім’ю» хочуть намалювати в Європі. Про це розповіла «Вільному радіо» Яна Вовк, директор творчої групи KAILAS-V, художники якої їх намалювали.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дві дев'ятиповерхівки із зображеннями тата з сином і мами з дочкою стояли біля скверу визволителям Донбасу. Обидва малюнки були розміщені на бічних фасадах дев'ятиповерхівок на вул. Чайковського, будинок 105 та 107.

24 травня в мережі з'явилися фото зруйнованого будинку з частиною муралу «Мама».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом стало відомо про те, що і другий мурал перестав існувати.

Все, що залишилось від будинків із муралом «Сім’я» фото: скрін із відео

Вовк додала, що художники налаштовані повторити обидва мурали, тепер – за кордоном.

«Ми налаштовані на те, що ми зробили, сфотографували і зможемо в наступний раз поліпшити», – додала вона.

Нагадаємо, триває 465-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо населення України. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень.