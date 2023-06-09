Атака ракетами та дронами: стали відомі деталі нічного удару по Україні

Росія вночі запустила до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування

У ніч на 9 червня російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами Shahed-136/131 та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Пуски «Шахедів» здійснювались з південного напрямку, крилатих ракет – з району Каспійського моря із чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Протягом атаки запущено до 16 ударних БпЛА та шість крилатих ракет повітряного базування.

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«Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил в зонах відповідальності повітряних командувань «Схід», «Захід» та «Південь», у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55, десять ударних дронів Shahed-136/131, Ланцет та чотири БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10», Supercam», – йдеться у повідомленні.

Крім того, близько 20:00 години 8 червня противник завдав ударів з Чорного моря двома ракетами «Калібр» по одному з цивільних об’єктів на Черкащині.

Авіацією Повітряних Сил ЗС України за минулу та поточну добу завдано до 20 вогневих авіаударів по засобах ППО, логістиці, військовій техніці та позиціях окупаційних військ.

Як повідомляв Генштаб Збройних сил України у ранковому зведенні 9 червня, цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні.

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Моніторингові канали повідомляли про вибухи на Житомирщині та Львівщині під час масштабної повітряної тривоги.

Є попадання в житловий масив приватного сектора Звягельської громади на Житомирщині. Одна людина загинула, також є поранені.

Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години.