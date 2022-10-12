Рашисти обстріляли Нікополь запалювальними боєприпасами (відео)

Для атаки загарбники застосували реактивні системи залпового вогню

Ввечері, 11 жовтня, окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області запалювальними боєприпасами. Про це повідомив глави Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

Він зазначив, що для атаки загарбники застосували реактивні системи залпового вогню. Однак не уточнив, які саме.

«Сьогодні почали раненько, з РСЗВ, використовували запалювальні боєприпаси», – вказав Євтушенко.

Також глава адміністрації оприлюднив відео удару окупантів і додав, що ворог вже отримав відповідь від Збройних сил України.

Нагадаємо, 11 жовтня ввечері знову під ударом опинилась Запорізька область. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ. Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло семеро осіб і ще стільки ж травмовані. Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.

Додамо, українська протиповітряна оборона сьогодні, 11 жовтня, збила 18 крилатих ракет.

Рашисти завдали ракетного удару по Львівщині.Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Також поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла.