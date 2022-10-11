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Рашисти обстріляли Запорізьку область з артилерії: семеро загиблих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти обстріляли Запорізьку область з артилерії: семеро загиблих
Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ
фото ілюстративне

Внаслідок жорстоких обстрілів на Запоріжжі загинуло семеро осіб і ще стільки ж травмован

Сьогодні ввечері знову під ударом опинилась Запорізька область. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ. Про це повідомляє заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Російські терористи, які назвали себе армією, обстріляли область з РСЗО та артилерії», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло семеро осіб і ще стільки ж травмовані. Відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.

Раніше повідомлялося, що більшість ракет, які рашисти випустили по Запоріжжю зранку, впали на острів Хортиця.

Нагадаємо, від ранку 11 жовтня до обідньої пори в Україні тривала повітряна тривога. Рашисти як і напередодні здійснювали масований обстріл українських міст і сіл. Наразі вже відомо про вибухи на Київщині, Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, Запоріжжі, Рівненщині, Дніпропетровщині.

Українська протиповітряна оборона сьогодні, 11 жовтня, збила 18 крилатих ракет

Рашисти завдали ракетного удару по Львівщині.Відомо про три вибухи на двох об‘єктах енергетики у Львівській області. Також поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам’янському районах Дніпропетровської області. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилися без світла. 

Додамо, що Україна вирішила припинити експорт електроенергії у Європу через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів.

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Теги: Запоріжжя окупанти Україна росія війна

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