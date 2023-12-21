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Атака «Шахедів»: стали відомі наслідки на Миколаївщині (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua

На півдні України знищено 19 «Шахедів»

 

У ніч на 21 грудня на півдні України Сили протиповітряної оборони понад сім годин відбивали ворожу атаку дронів. Дрони прямували двома хвилями. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Так, у зоні відповідальності Сил оборони півдня знищено 19 дронів-камікадзе:

  • 13 на Миколаївщині
  • три на Херсонщині
  • два на Вінниччині
  • один на Дніпропетровщині.

Влучань не допущено.

Уламками збитого БпЛА в Миколаївському районі пошкоджено складську будівлю агропідприємства.

Уламки збитого БпЛА впали на складську будівлю агропідприємства
Уламки збитого БпЛА впали на складську будівлю агропідприємства
фото: Сили оборони півдня України

Виниклу пожежу рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

Атака «Шахедів»: стали відомі наслідки на Миколаївщині (фото) фото 1
фото: Сили оборони півдня України

Як повідомлялося, у ніч на 21 грудня російські окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed. Усього зафіксовано пуски 35 дронів, які атакували хвилями в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня.

Теги: безпілотник окупанти війна Миколаївщина

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