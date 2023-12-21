Атака «Шахедів»: стали відомі наслідки на Миколаївщині (фото)
На півдні України знищено 19 «Шахедів»
У ніч на 21 грудня на півдні України Сили протиповітряної оборони понад сім годин відбивали ворожу атаку дронів. Дрони прямували двома хвилями. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.
Так, у зоні відповідальності Сил оборони півдня знищено 19 дронів-камікадзе:
- 13 на Миколаївщині
- три на Херсонщині
- два на Вінниччині
- один на Дніпропетровщині.
Влучань не допущено.
Уламками збитого БпЛА в Миколаївському районі пошкоджено складську будівлю агропідприємства.
Виниклу пожежу рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали.
Як повідомлялося, у ніч на 21 грудня російські окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed. Усього зафіксовано пуски 35 дронів, які атакували хвилями в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня.
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