Атака «Шахедів»: стали відомі наслідки на Миколаївщині (фото)

На півдні України знищено 19 «Шахедів»

У ніч на 21 грудня на півдні України Сили протиповітряної оборони понад сім годин відбивали ворожу атаку дронів. Дрони прямували двома хвилями. Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Так, у зоні відповідальності Сил оборони півдня знищено 19 дронів-камікадзе:

13 на Миколаївщині

три на Херсонщині

два на Вінниччині

один на Дніпропетровщині.

Влучань не допущено.

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Уламками збитого БпЛА в Миколаївському районі пошкоджено складську будівлю агропідприємства.

Уламки збитого БпЛА впали на складську будівлю агропідприємства фото: Сили оборони півдня України

Виниклу пожежу рятувальники оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

фото: Сили оборони півдня України

Як повідомлялося, у ніч на 21 грудня російські окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed. Усього зафіксовано пуски 35 дронів, які атакували хвилями в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня.