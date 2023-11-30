Росіяни дронами атакувала Одещину: влада повідомила про влучання

Внаслідок атаки пошкоджено будівлю, що не використовувалася.

Пʼять «Шахедів» знищили сили ППО

Російські війська вночі 30 листопада атакували Одеську область дронами-камікадзе. П'ять «Шахедів» вдалося збити силам ППО, однак є влучання. Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

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«Вночі російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками. Пʼять «Шахедів» знищили наші сили ППО», – написав Кіпер.

Однак не вдалось уникнути влучання. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю, що не використовувалася. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, постраждалих немає.

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Нагадаємо, цієї ночі російські війська атакували територію України зенітними керованими ракетами С-300 та дронами-камікадзе. Загалом сили ППО знищили 14 ударних БПЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних регіонах.

У ніч на 30 листопада російські війська обстріляли Хмельницьку область. У Шепетівському районі пошкоджено агропідприємств.