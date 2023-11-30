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Росіяни дронами атакувала Одещину: влада повідомила про влучання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни дронами атакувала Одещину: влада повідомила про влучання
Внаслідок атаки пошкоджено будівлю, що не використовувалася.
фото ілюстративне

Пʼять «Шахедів» знищили сили ППО

Російські війська вночі 30 листопада атакували Одеську область дронами-камікадзе. П'ять «Шахедів» вдалося збити силам ППО, однак є влучання. Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Вночі російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками. Пʼять «Шахедів» знищили наші сили ППО», – написав Кіпер.

Однак не вдалось уникнути влучання. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю, що не використовувалася. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, постраждалих немає.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська атакували територію України зенітними керованими ракетами С-300 та дронами-камікадзе. Загалом сили ППО знищили 14 ударних БПЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних регіонах.

У ніч на 30 листопада російські війська обстріляли Хмельницьку область. У Шепетівському районі пошкоджено агропідприємств. 

Теги: рятувальники влада Одещина безпілотник обстріл

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