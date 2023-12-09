Військові кібери «привітали» росіян із Днем героїв вітчизни РФ

На сайтах низки російських компаній з’явилися зображення свині-мародера у російській формі на тлі зруйнованих будинків

Російські виробники дронів отримали особливий «подарунок»

Військові кібери виявили та атакували сайти підприємств, які компанії російського Хабаровська використовували для створення і логістики безпілотників. Про це повідомив Стратком ЗСУ.

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За словами військових, кібератаки зазнало підприємство з ремонту спецтехніки «ЭЛЬБОР» і «Автолайн». Усього атаковано сайти 15 компаній.

Операція була проведена до так званого Дня героїв вітчизни РФ. Інформаційні матеріали з серверів росіян передані до вивчення, а на їх стартових сторінках з’явилися зображення свині-мародера у російській формі на тлі зруйнованих будинків. Напевно, саме з таким образом у цивілізованого світу асоціюються російські «гєрої».

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Нагадаємо, у жовтні 2022 року саме мешканці російського міста Хабаровськ, що на Далекому Сході РФ, мітингували проти мобілізації та війни в Україні.

Як повідомлялося, до Дня зв’язку Росії військові кібери провели ряд операцій щодо установ і підприємств Краснодарського краю та Чуваської республіки РФ. На їхніх сайтах користувачі побачили особливе вітання за участі Залужного.

Крім того, у День повітряного флоту РФ на російських сайтах з’явилися фото полоненого російськго пілота та зображення підбитого СУ-27.