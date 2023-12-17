Знищено дрони та керовану ракету: Повітряні сили повідомили деталі нічної атаки РФ

Окупанти атакували Україну ракетами й «Шахедами»

У ніч на 17 грудня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА, крилатою ракетою «Іскандер-К» та керованою авіаційною ракетою Х-59. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Ракети запустили із Криму та окупованої Херсонщини. Окупанти атакували 20-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» з двох напрямків: Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарськ (РФ).

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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«У результаті бойової роботи збито 20 «Шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета «Іскандер-К» – не досягла своєї цілі», – повідомило Командування Повітряних сил.

Повітряні цілі знищено у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

Нагадаємо, увечері 16 грудня в Кропивницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух керованої авіаційної ракети в напрямку Кривого Рогу, яка згодом змінила напрямок на Кропивницький.