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У Голосіївському районі Києва уламок дрона впав на чотириповерхівку

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Голосіївському районі Києва уламок дрона впав на чотириповерхівку
Атака ворожих дронів на Київ триває
фото ілюстративне

Зафіксовано падіння уламків дронів у чотирьох районах столиці

У Голосіївському районі Києва уламок ворожого дрона впав на чотириповерховий житловий будинок. Про це повідомляють мер столиці Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Рятувальники слідують на місце, повідомив Кличко.

«Інформація щодо характеру ймовірних руйнувань та щодо потерпілих уточнюється», – додав начальник КМВА Сергій Попко.

Також, за даними КМВА, внаслідок збиття ворожих дронів зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі на зону зелених насаджень, без потерпілих.

У Печерському районі уламки дрона також впали на незабудовану територію. Попередньо без наслідків.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Повідомлялося, що в результаті збиття ворожих дронів сталося падіння уламків безпілотників у двох районах Києва: Печерському та Соломянському. Є пошкодження будинків, виникли декілька пожеж, є постраждалі.

Наразі відомо, що у Соломʼянському районі Києва є двоє постраждалих у результаті падіння уламків збитих ворожих дронів. У житловому будинку в Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки. Рятувальники здійснюють роботи з деблокування двох жінок.

Також у Дніпровському районі уламки збитого БПЛА впали на багатоповерховий будинок.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атак дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків.

Теги: безпілотник окупанти вибух Київ війна

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