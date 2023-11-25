У Голосіївському районі Києва уламок дрона впав на чотириповерхівку

Зафіксовано падіння уламків дронів у чотирьох районах столиці

У Голосіївському районі Києва уламок ворожого дрона впав на чотириповерховий житловий будинок. Про це повідомляють мер столиці Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

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Рятувальники слідують на місце, повідомив Кличко.

«Інформація щодо характеру ймовірних руйнувань та щодо потерпілих уточнюється», – додав начальник КМВА Сергій Попко.

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Також, за даними КМВА, внаслідок збиття ворожих дронів зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі на зону зелених насаджень, без потерпілих.

У Печерському районі уламки дрона також впали на незабудовану територію. Попередньо без наслідків.

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу.

У Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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Повідомлялося, що в результаті збиття ворожих дронів сталося падіння уламків безпілотників у двох районах Києва: Печерському та Соломянському. Є пошкодження будинків, виникли декілька пожеж, є постраждалі.

Наразі відомо, що у Соломʼянському районі Києва є двоє постраждалих у результаті падіння уламків збитих ворожих дронів. У житловому будинку в Соломʼянському районі внаслідок падіння уламків БПЛА сталося руйнування на другому поверсі пʼятиповерхівки. Рятувальники здійснюють роботи з деблокування двох жінок.

Також у Дніпровському районі уламки збитого БПЛА впали на багатоповерховий будинок.

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атак дронів-камікадзе на Київ із кількох напрямків.