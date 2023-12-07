Російські дрони заходили на територію Румунії та Молдови? Деталі нічної атаки
Уночі на Миколаївщині знищено три «Шахеди»
У ніч на 7 грудня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три ударних БпЛА Shahed-131/136. Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Крім того, уночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії м. Очаків та Очаківської громади. Постраждалих немає.
Повідомляється, що вночі ворожі дрони також атакували Одещину. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер попереджав про небезпеку жителів Ізмаїльського району.
Речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук зазначив, що цієї ночі ворожі дрони заходили з моря й постійно змінювали маршрут. Є інформація, що безпілотники прямували на Україну, пролітаючи територію Румунії та Молдови.
Братчук додав, що Україна сподівається, що буде реакція від країн.
Як повідомлялося, у ніч проти 7 грудня у Хмельницькій області працювала протиповітряна оборона.
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