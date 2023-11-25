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Атака дронів на Київщину: в асфальті утворилася величезна вирва (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Атака дронів на Київщину: в асфальті утворилася величезна вирва (фото)
Наслідки нічної атаки дронів на Київщині
фото: Поліція Київської області

Правоохоронці показали наслідки нічної атаки окупантів

Унаслідок нічного удару дронів по Київській області в одному з населених пунктів утворилася вирва діаметром приблизно п’ять метрів. Фото показала поліція Київщини.

Правоохоронці розповіли, що внаслідок падіння безпілотника на території Київської області утворилася вирва, діаметр якої становить приблизно п'ять метрів, глибина – понад два з половиною метри. Потерпілі та інші пошкодження відсутні.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та спеціалісти-криміналісти. Правоохоронці провели огляд місця події та зафіксували наслідки атаки.

«Поліція Київщини закликає громадян не нехтувати сигналами тривоги та негайно прямувати до найближчого укриття! Дякуємо Силам ППО України», – йдеться в повідомленні.

Наслідки нічної атаки дронів на Київщині
Наслідки нічної атаки дронів на Київщині
фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів – 75 БпЛА типу Shahed-131/136. 74 з них знищено протиповітряною обороною.

За уточненими даними, українські захисники знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області. Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.

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Теги: Київ безпілотник Київщина

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