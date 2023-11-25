Атака дронів на Київщину: в асфальті утворилася величезна вирва (фото)

Правоохоронці показали наслідки нічної атаки окупантів

Унаслідок нічного удару дронів по Київській області в одному з населених пунктів утворилася вирва діаметром приблизно п’ять метрів. Фото показала поліція Київщини.

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Правоохоронці розповіли, що внаслідок падіння безпілотника на території Київської області утворилася вирва, діаметр якої становить приблизно п'ять метрів, глибина – понад два з половиною метри. Потерпілі та інші пошкодження відсутні.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та спеціалісти-криміналісти. Правоохоронці провели огляд місця події та зафіксували наслідки атаки.

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«Поліція Київщини закликає громадян не нехтувати сигналами тривоги та негайно прямувати до найближчого укриття! Дякуємо Силам ППО України», – йдеться в повідомленні.

Наслідки нічної атаки дронів на Київщині фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних дронів – 75 БпЛА типу Shahed-131/136. 74 з них знищено протиповітряною обороною.

За уточненими даними, українські захисники знищили 66 дронів-камікадзе у столиці та Київській області. Рятувальники показали фото наслідків нічного удару по Києву.