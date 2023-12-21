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Уночі понад 30 «Шахедів» атакували Україну: деталі від ЗСУ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Уночі понад 30 «Шахедів» атакували Україну: деталі від ЗСУ
Окупанти майже щоночі атакують Україну дронами
фото з відкритих джерел

Протиповітряна оборона працювала у 12 областях України

У ніч на 21 грудня російські окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed. Усього зафіксовано пуски 35 дронів, які атакували хвилями в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили дрони із трьох напрямків: Чауда (окупований Крим), Приморсько-Ахтарськ (РФ), Курськ (РФ).

До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА противника.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Як повідомлялося, уночі окупанти атакували Полтавську область дронами-камікадзе Shahed. Уламки збитого силами ППО безпілотника впали на житловий будинок, є руйнування.

Також у ніч проти 21 грудня в Київській області зафіксували рух ворожих БПЛА, по них працювала ППО

Теги: безпілотник окупанти війна ЗСУ

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