Уночі понад 30 «Шахедів» атакували Україну: деталі від ЗСУ

Протиповітряна оборона працювала у 12 областях України

У ніч на 21 грудня російські окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed. Усього зафіксовано пуски 35 дронів, які атакували хвилями в період з 20:00 20 грудня по 03:30 21 грудня. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Окупанти запустили дрони із трьох напрямків: Чауда (окупований Крим), Приморсько-Ахтарськ (РФ), Курськ (РФ).

До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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Цієї ночі на різних напрямках захисникам неба вдалося збити 34 із 35 випущених ударних БпЛА противника.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаської, Херсонської, Запорізькій, Миколаївській, Хмельницькій, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Як повідомлялося, уночі окупанти атакували Полтавську область дронами-камікадзе Shahed. Уламки збитого силами ППО безпілотника впали на житловий будинок, є руйнування.

Також у ніч проти 21 грудня в Київській області зафіксували рух ворожих БПЛА, по них працювала ППО.