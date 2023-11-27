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Повітряні сили повідомили, чи є ризик атаки РФ у негоду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили, чи є ризик атаки РФ у негоду
Дронів сьогодні не було, бо, очевидно, ворог зробив собі перепочинок після великої партії, яку запустив позаминулої ночі
фото ілюстративне

Різкі перепади температури з «мінусової» на «плюсову» можуть призвести до обмерзання фюзеляжу літаків

Холод, сильний вітер і погана видимість, які сьогодні спостерігаються в Україні, впливають на роботу авіації, а також на здатність РФ «прицільно» бити дронами. Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що термін «нельотна погода» існує не просто так.  На роботу БПЛА впливає потужність вітру, їх може просто здувати. «Якщо сильний вітер, то це може впливати, бо може просто здувати ті безпілотники. Менше це впливає на крилаті ракети. А БПЛА - це фактично літак, який має свої льотні характеристики, потужність, дальність польоту, тому негода дещо впливає», – зазначив Ігнат.

Водночас він попередив, різкі перепади температури з «мінусової» на «плюсову» можуть призвести до обмерзання фюзеляжу літаків. Це ускладнює роботу авіації.

Також погані погодні умови негативно впливають і на роботу ППО. «Якщо зенітно-ракетні системи можуть без проблем знищувати літальні апарати, засоби повітряного нападу ворога, тобто крилаті ракети, дрони, то вже для мобільних вогневих груп погана видимість є дуже негативним фактор щодо ефективності їх роботи», – наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат зазначив, що сьогоднішня ніч була для України досить спокійною у порівнянні з попередніми днями. Він зазначив, що цієї ночі «були моменти застосування ракет Х-59, але безуспішно для ворога». За його словами, дронів сьогодні не було, бо, очевидно, ворог зробив собі перепочинок після великої партії, яку запустив позаминулої ночі.

Тим часом Росія скаржиться на масовану атаку безпілотників. Російська влада заявила, що дрони, що летіли на Москву, збиті в районі Наро-Фомінська і Одинцовському міському окрузі Підмосков'я, також ППО перехопила і знищила кілька безпілотників у Брянській, Тульській і Калузькій областях.

Теги: росія літак негода Юрій Ігнат безпілотник

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