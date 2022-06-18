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    Події в Україні

    Аваков перехопив внутрішньоштабне зведення втрат росіян

    Втрати Росгвардії з початку військових дій &ndash; 1788 убитими - Аваков перехопив внутрішньоштабне зведення втрат росіян
    Втрати Росгвардії з початку військових дій 1788 убитими
    фото з відкритих джерел

    Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ – 37592 особи

    Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що йому вдалося перехопити внутрішньоштабне рашистське зведення втрат. Даними він поділився на своїй сторінці у

    «Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ – 37592 особи.

    Це цифра без урахування даних про втрати російських ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України. На п'ятницю, 17 червня, це 9457 загиблих. Втрати Росгвардії з початку військових дій – 1788 убитими», – написав Аваков.

    Нагадаємо, за минулу добу, 17 червня, українські захисники ліквідували близько 200 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 червня орієнтовно склали: близько 33350 осіб особового складу.

    Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямку.

    Дані уточнюються.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ міністр Арсен Аваков війна Україна окупація #stoprussia
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    Аваков перехопив внутрішньоштабне зведення втрат росіян