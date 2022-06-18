Аваков перехопив внутрішньоштабне зведення втрат росіян

Втрати Росгвардії з початку військових дій

Втрати Росгвардії з початку військових дій – 1788 убитими

Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ – 37592 особи

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що йому вдалося перехопити внутрішньоштабне рашистське зведення втрат. Даними він поділився на своїй сторінці у

«Безповоротні військово-оперативні втрати живої сили особового складу ЗС РФ – 37592 особи.

Це цифра без урахування даних про втрати російських ПВК, які беруть участь у бойових діях на території України. На п'ятницю, 17 червня, це 9457 загиблих. Втрати Росгвардії з початку військових дій – 1788 убитими», – написав Аваков.

Нагадаємо, за минулу добу, 17 червня, українські захисники ліквідували близько 200 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 червня орієнтовно склали: близько 33350 осіб особового складу.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Криворізькому напрямку.

Дані уточнюються.

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