ЗСУ вперше розповіли про статистику втрат техніки на фронті

На сьогодні Україна має приблизно 30-40% втрат техніки внаслідок активних боїв

Західна допомога покриває лише 10-15% потреб українських військових. Про це розповіли в інтерв'ю National Defence заступник міністра оборони України із закупівель Денис Шарапов і командувач логістики Сухопутних військ ЗСУ Володимир Карпенко.

«Ми отримали велику кількість систем озброєння, але, на жаль, за такого масово витрачання ресурсу вони покривають лише 10–15% наших потреб. Потрібна артилерія, потрібні артилерійські боєприпаси, БМП, бойові машини, танки. Нам потрібні системи ППО й реактивна система залпового вогню», – сказав Шарапов.

Він додав, що для потреб ЗСУ необхідно залучити військово-промисловий комплекс усього світу. Щоб мати перевагу над росіянами, Збройним силам потрібні системи високоточної зброї.

«Вдумайтеся: одна бригада займає близько 40 кілометрів лінії оборони. Отже, для прикриття активного бойового конфлікту потрібно 40 бригад. Кожна бригада – це 100 БМП, 30 танків, 54 артсистеми – лише на одну бригаду, а в нас їх 40», – пояснив Карпенко.

Він додав і про втрати Збройних сил у техніці. «Я поки не говоритиму про протитанкові керовані ракети або протитанкові керовані засоби. Я говорю тільки про важке озброєння. На сьогодні ми маємо приблизно 30-40%, а іноді й до 50% втрат техніки внаслідок активних боїв. Таким чином, ми втратили приблизно 50%. Втрачено близько 1300 БМП, 400 танків, 700 артсистем», – сказав Карпенко.

Тим часом ЗСУ ефективно використали французькі гаубиці. Також військові показали, на що перетворилася техніка «другої армії світу».

Протягом минулої доби ЗСУ збили сім повітряних цілей рашистів.

Також за добу на Донбасі: ЗСУ знищили три «Орлани» та чимало ворожої техніки.

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