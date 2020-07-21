Аваков спростував інформацію про лікування «луцького терориста» у психушці



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Міністр повідомив, що не може розголошувати всю інформацію до кінця операції

Міністр запевнив, що заручники у нормальному стані

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що чоловік, який захопив рейсовий автобус з людьми у центрі Луцька не проходив лікування у психлікарні. Про це він сказав на брифінгу.

Також Аваков запевнив, що заручники в автобусі наразі у нормальному стані.

«У нас є контакт з людиною яка захопила заручників» – запевнив міністр.



«Прошу вас бути дуже обережним в коментарях щодо людини, про яку ви пишете новини. Ви не допомагаєте ситуації» – заявив Аваков.



«Ми говорили, з родичами, дружиною, друзями. Робимо все, щоб ситуація вирішилась» – запевнив він.

Аваков додав, що наразі не може бути відвертим з представниками засобів масової інформації до закінчення операції.

«Я не буду з вами відвертий. Він (чоловік, що захопив заручників) так само має мобільний телефон, має все бачити і чути, що ви кажете», - сказав Аваков на брифінгу журналістам. Попросив дочекатися завершення операції, потім надавати більше інформації.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

До відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку.

Глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

Терорист, який тримає заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років. До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

Також у поліції повідомили, що терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні.