  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Аваков спростував інформацію про лікування «луцького терориста» у психушці

    • Розсилка
    Міністр повідомив, що не може розголошувати всю інформацію до кінця операції - Аваков спростував інформацію про лікування «луцького терориста» у психушці
    Міністр повідомив, що не може розголошувати всю інформацію до кінця операції

    Міністр запевнив, що заручники у нормальному стані

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що чоловік, який захопив рейсовий автобус з людьми у центрі Луцька не проходив лікування у психлікарні. Про це він сказав на брифінгу.

    Також Аваков запевнив, що заручники в автобусі наразі у нормальному стані.

    «У нас є контакт з людиною яка захопила заручників» – запевнив міністр.

    «Прошу вас бути дуже обережним в коментарях щодо людини, про яку ви пишете новини. Ви не допомагаєте ситуації» – заявив Аваков.

    «Ми говорили, з родичами, дружиною, друзями. Робимо все, щоб ситуація вирішилась» – запевнив він.

    Аваков додав, що наразі не може бути відвертим з представниками засобів масової інформації до закінчення операції.

    «Я не буду з вами відвертий. Він (чоловік, що захопив заручників) так само має мобільний телефон, має все бачити і чути, що ви кажете», - сказав Аваков на брифінгу журналістам. Попросив дочекатися завершення операції, потім надавати більше інформації.

    Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

    Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

    До відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку. 

    Глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

    Терорист, який тримає заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років. До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

    Також у поліції повідомили, що терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні.

    міністр Арсен Аваков зброя тероризм телефон заручники Луцьк вибухівка чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ