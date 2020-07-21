Серед заручників «луцького терориста» – вагітна та дитина



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Про стан заручників наразі інформації нема

У центрі Луцька сьогодні вранці, 21 липня, чоловік захопив рейсовий автобус із близько 20 людьми. Його заручниками стали чоловіки, жінки, 15-річна дитина та вагітна. Про це пише «24 канал».

Видання зазначає, що про вагітну жінку серед заручників повідомив сам терорист у переписці з журналістами. Він наголосив, що в автобусі перебуває багато людей і серед них – вагітна. Про стан захоплених – нічого невідомо

Одна з жительок Луцька Анастасія Михальчук розповіла журналістам, що вранці до її матері зателефонували жінка та чоловік, які перебувають в автобусі. Жінка сильно хвилювалась. Ймовірно, що терорист Максим Плохий тримав пістолет біля її голови.



«Викликайте журналістів, нас захопили, терорист вимагає журналістів якнайбільше»,

– сказала заручниця.



За словами Анастасії, усі заручники зв’язані в автобусі вже понад 4 години. Окрім автобуса, ще одна будівля залишається замінованою. Терорист попередив, якщо «будуть якісь рухи в його сторону», то він дистанційно підірве те місце.



Олександр Думанський розповів журналістам, що в автобусі перебувають його мама Руслана і 15-річний брат. Родич заручників додав, що зловмисник забирав телефони в людей, а також вимагає, аби на місце події негайно приїхали журналісти.



У телеграм-каналах з’явилася інформація від подруги ще однієї з заручниць. Вона зателефонувала в 9:36 і попросила зв’язатися з будь-яким телеканалом, оскільки вона «перебуває у заручниках і автобус, можливо, заміновано». Жінка, що назвалася Ангеліною, зазначила, що подруга не просила зв'язатися з правоохоронцями, оскільки ті, ймовірно, вже були на місці події.



Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками. У поліції заявили одразу, що при ньому є вибухівка та зброя. Із зловмисником ведуться перемовини.

Чоловік хоче, щоб перші особи України сказали на камеру, що вони «терористи в законі». Зокрема, мова йде про усіх міністрів, голів церков і навіть п'ятого президента Петра Порошенка.

До відома, «луцький терорист» - уродженець Росії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що взяв під особистий контроль ситуацію у Луцьку.

Глава МВС Арсен Аваков вже вилетів у Луцьк, де озброєний чоловік захопив у заручники пасажирів автобуса.

Терорист, який тримає заручників в автобусі в центрі Луцька, є автором книги «Філософія злочинця», яка є автобіографічною. Журналісти «Сили правди» з’ясували, що книга автобіографічна і містить реальні факти з життя Максима Плохого. Зараз чоловікові орієнтовно 39 років. До слова, вимоги, опубліковані сьогодні у Twitter та ролик на YouTube, на сторінці у «ВКонтакті» опубліковані ще 2 і 4 роки тому.

Також у поліції повідомили, що терорист, який захопив заручників у Луцьку, перебував на психіатричному лікуванні.