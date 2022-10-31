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Аварійні відключення: Львівщина знеструмлена 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Аварійні відключення: Львівщина знеструмлена 
Населення не могли попередити, адже графік змінюється
фото з відкритих джерел

Електроенергія з'явиться орієнтовно о 22 

До «Львівобленерго» надійшло розпорядження «Укренерго» про впровадження графіку аварійних відключень. Відключили електроенергію з 17:00. Про це повідомив очільник обласної адміністрації Максим Козицький.

Фахівці «Львівобленерго» повідомляють, що споживачі будуть без живлення орієнтовно 3-4 години. На повне відновлення електропостачання варто очікувати до 22:00.  

Оскільки це аварійні відключення, які запроваджують оперативно за розпорядженням «Укренерго», про них населенню не могли повідомити заздалегідь.

На сайті «Львівобленерго» у розділі «Чому немає світла» можна знайти інформацію про відключення за назвою населеного пункту та вулицею.  

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, о 08:40 ранку внаслідок ракетного удару, нанесеного окупантами по Чернівецькій області, пошкоджено об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Відбулося загоряння, наразі пожежу вже локалізовано. Восьмеро людей отримали незначні тілесні ушкодження (порізи), медичної допомоги не потребують. 

До слова, заощадження електроенергії в Україні буде актуальним закликом весь опалювальний сезон

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Теги: Укренерго енергетика електроенергія

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