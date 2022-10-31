Дефіцит зберігається. Зеленський розповів про ситуацію з електрикою

В Україні у неділю не було аварійних відключень електроенергії

Президент зауважив, що ощадливе споживання електрики має тривати

В Україні, 30 жовтня, не було аварійних відключень електроенергії, але дефіцит генерації зберігається. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відеозвернення.

За словами гаранта, фахівцям вдалося відновити технічну можливість постачання електроенергії після російських ударів.

«Але дефіцит генерації все ще зберігається, тому дуже бережливе споживання електрики та стабілізаційні відключення мають продовжуватися», – зазначив президент.

Варто зауважити, що 31 жовтня, у Чернігівській області заплановані аварійні відключення електроенергії. В «Чернігівобленерго» зауважили, що наразі невідомо, якими будуть обсяги обмежень. Через це немає точного графіка відключень.

Нагадаємо, енергосистема України зазнала нових пошкоджень через ворожі атаки. Внаслідок цього в Києві виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК «Укренерго» вводить безпрецедентні екстрені обмеження.

Додамо, зранку 30 жовтня у Рівному сьогодні зранку сталися аварійні відключення електроенергії. Частина міста залишилася без світла.