РФ може атакувати європейську енергетичну інфраструктуру – британський генерал

Берронс: «Коли Росія робить заяви, це зазвичай відбувається не просто для звинувачень, а з метою «виправдати» свої майбутні дії»

Росія могла навмисне звинуватити ВМС Великої Британії у підриві газопроводів Nord Stream, щоб мати привід для атаки на британську або ж європейську енергетичну інфраструктуру. Такий висновок зробив колишній командувач Об’єднаними силами Сполученого Королівства генерал Річард Берронс, повідомляє Yahoo!News.

«Ці звинувачення є нонсенсом. Британський флот непричетний до атаки на трубопроводи – звісно, ми цього не робили. Але коли Росія робить заяви на кшталт цієї, це зазвичай відбувається не просто для звинувачень, а з метою «виправдати» свої майбутні дії. Це може бути, наприклад, кібервтручання в нашу енергетичну систему або ж підрив газопроводів, що йдуть з Норвегії. Тому ми повинні звертати увагу не на те, чи правдиві такі заяви, а на те, до чого вони можуть призвести», – зазначив Берронс.

Як повідомлялося, 29 жовтня міністерство оборони Російської Федерації звинуватило ВМС Великої Британії у підриві газопроводів Nord Stream 1 і 2. У Міноборони Сполученого Королівства назвали ці звинувачення «вигадкою». Зокрема, міністерство оборони країни-агресорки заявило про причетність до вибухів в окупованому Севастополі ЗСУ. Рашисти називають вибухи «терактом» і вже придумали «винних» в інциденті. За версією окупантів, нібито ЗСУ, а саме бійці 73-го спеціального центру морських операцій ЗСУ, яких окупанти звинуватили в «атаці БПЛА» раніше, готували до «теракту» «фахівці ВМС Британії». А вони своєю чергою нібито «причетні до підриву газопроводів «Північний потік».