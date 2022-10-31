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Як довго українцям доведеться заощаджувати електроенергію: роз'яснення «Укренерго»

Альона Боженко
glavcom.ua
Як довго українцям доведеться заощаджувати електроенергію: роз'яснення «Укренерго»
Скільки ще українцям доведеться заощаджувати електроенергію
фото ілюстративне

«Укренерго» пообіцяло, що з цього тижня графіки відключення електроенергії в Україні мають стати плановими

Заощадження електроенергії в Україні буде актуальним закликом весь опалювальний сезон. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

«Наша енергосистема, на превеликий жаль, можна сказати поранена, якщо її порівнювати з живим організмом. Їй треба більше спокою і менше навантажень, щоб відновити пошкоджені лінії, магістральні підстанції і пошкоджені електростанції», – зазначив посадовець.

Кудрицький вказав, що для того, аби заощаджувати, не обов'язково позбавляти себе всіх благ цивілізації, достатньо: не вмикати світло в порожніх приміщеннях; користуватися не більше як одним енергоємним приладом одночасно; користуватися праскою, пральною машиною, сушаркою після 23:00 години, коли навантаження на енергосистему спадає.

Він зауважив, що це стосується і електроопалення, теплих підлог в приватних будинках.

«Оскільки можуть бути і надалі ракетні атаки ворога на нашу інфраструктуру, то треба бути готовими: мати запас води, заряджені павербанки, мобільні телефони, мати при собі батарейки, ліхтарі, щоб більш-менш комфортно провести кілька годин без електрики», – підсумував Кудрицький.

Кудрицький також повідомив, що з цього тижня графіки відключення електроенергії в Україні мають стати плановими.

«Графіки відключення електроенергії мають стати плановими. Ми їх запроваджуємо в новому форматі, щоб обленерго і місцева влада заздалегідь знали, який обсяг обмежень буде, і могли скласти списки споживачів, які будуть відключені від електроенергії, і в які години», – зазначив Кудрицький.

За його словами, цими вихідними минулося без великих відключень, бо енергоспоживання було нижче, ніж в робочі дні.

Кудрицький сказав, що цього тижня очікується похолодання, і споживання світла в такій ситуації зростає, тому «певні відключення ми все-таки прогнозуємо, але вони мають стати більш плановими і зрозумілими для споживачів».

«Якщо Росія продовжить обстрілювати інфраструктуру в таких масштабах і такими темпами, як вона робила останні два з половиною тижні, то відключення з планових можуть перетворитися в аварійні, і світла може не бути довше, ніж чотири години на добу», – наголосив голова правління НЕК «Укренерго».

Нагадаємо, за словами президента в Україні все ще зберігається дефіцит генерації електрики, тому стабілізаційні відключення продовжуватимуться. Відтак ввечері вуличне освітлення може не працювати. З цієї причини варто бути особливо уважними та обережним.

Додамо, 31 жовтня, у Чернігівській області заплановані аварійні відключення електроенергії.

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