Геноцид українців. Пропагандисти Путіна відкрито святкують у прямому етері (відео) 

Вороги не можуть нічого вдіяти на фронті, натомість «воюють» із енергетикою України

Російські пропагандисти після терористичного масованого удару по енергетичних об'єктах України, вчиненого сьогодні вранці, 31 жовтня, зловтішаються завданими ракетами збитками. Мовляв, прильоти були «обережні, хірургічно вивірені». Про це заявив в ефірі каналу пропагандиста Володимира Соловйова представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

«Ви ж розумієте, що ми займаємося денацифікацією та демілітаризацією, і тут головне завдання – вирізати всю цю заразу якомога якісніше, щоб не завдати шкоди всьому організму, тобто російським людям, які живуть у режимі окупації», – цинічно сказав Рогов.

При цьому рашистові, вочевидь, не вдається втямити, що обстріли енергетичної інфраструктури адекватним людям «денацифікацією та демілітаризацією» пояснити неможливо.

При цьому рашисти поквапилися ще раз звинуватити українських військових, буцімто наша протиповітряна оборона «заважає» снарядам ворогів влучати в цілі.

Як відомо, сьогодні, 31 жовтня, вранці рашистські війська знову завдали масованого удару по українських містах. Цілями атак ворога стали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури.

Зокрема, під ударом ворога опинилися Київ, Харків, Вінниччина, Черкащина, Рівненщина, Запоріжжя та інші регіони.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, російські загарбники випустили по Україні понад 50 крилатих ракет із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область). Українські сили протиповітряної оборони знищили 44 крилаті ракети.